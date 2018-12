Mogelijk asbest vrijgekomen bij uitslaande brand in magazijn Peer Stoet Kristof Baelus

13 december 2018

21u01 0 Herenthout Op Bergensteenweg in Herenthout constateerde een getuige omstreeks 18.15 uur een uitslaande brand in een loods. Een van de loodsen in de magazijnen werd ook gebruikt als opslagruimte voor Peer Stoet. De dakplaten waren asbesthoudend.

De interventie was een zonale samenwerking tussen Herenthout, Herentals en Grobbendonk, ook de kledijcontainer kwam ter plaatse door het asbestgevaar. Door de dikke rook was het zeer moeilijk blussen, vandaar dat de brand via het dak bestreden werd. Vanaf het eerste moment vreesde de brandweer dat er asbestvervuiling mogelijk was. Willy Geens, eigenaar van de magazijnen bevestigde dit aan de brandweer.

Het magazijn bestond uit enkele kleinere onderverdeelde compartimenten, in twee van de vijf compartimenten heeft het vuur lelijk huis gehouden. Hierin bevonden zich ook gasflessen, een mazouttank en acetyleenflessen. Het was dus geen risicoloze operatie. Ondanks de asbest is er nooit gevaar geweest voor de omgeving gezien er zich zo goed als geen huizen bevinden in de buurt. Het terrein zal wel afgesloten worden na de bluswerken, een gespecialiseerde firma zal de asbestvervuiling moeten komen ruimen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.