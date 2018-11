Meer klanten met de gemeentelijke cadeaubon Kristof Baelus

21 november 2018

18u32 0 Herenthout Drie jaar geleden introduceerde het lokaal bestuur de ‘gemeentelijke cadeaubon’ als steun voor de lokale handelaars. Ondertussen aanvaarden meer dan 50 Herenthoutse handelaars deze cadeaubon als betaalmiddel.

Zeker met de eindejaarsperiode in zicht waarbij de cadeaubon vaak als kerstgeschenkje wordt gegeven, doet de gemeente een oproep naar de handelaars die zich nog niet officieel registreerden, om zich in te schrijven als deelnemende handelaar. Zo verschijnt jouw handelszaak ook in de lijst van deelnemende handelaars, die bij elke aangekochte cadeaubon wordt meegegeven en op de website wordt gepubliceerd.