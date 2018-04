Man bedreigt agent met riek 10 april 2018

In Turnhout stond Raf D.C. gisteren terecht omdat hij vorig jaar een politieagent bedreigde met een riek in zijn tuin in Herenthout, nadat hij was weggelopen, naar eigen zeggen om zelfmoord te plegen. De man zat in een zware echtscheiding en was vaak agressief."Op die bewuste dag in 2017 reed Raf D.C. weg van een familiefeestje thuis omdat hij zich van het leven wou beroven", zegt de procureur. "De familie belde de politie om hem te helpen zoeken. Uiteindelijk bleek hij toch weer thuis te zijn en zat hij met een riek in de tuin. De politie benaderde Raf maar die dreigde de politieagenten aan te vallen met de riek."





Daarna kwam het tot een schermutseling tussen de beklaagde en de politie waarbij Raf een politieagent beet. "Hij was een aantal weken werkonbekwaam. Wij eisen daarom ook 10 maanden cel en een geldboete voor deze daden." Volgens de beklaagde had de politie het zelf gezocht. "Ze moeten niet op mijn erf komen", zei hij toen. De man volgt zelf een cursus om zijn agressie te leren beheersen. (MVBO)