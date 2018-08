Man (34) verwondt vriend met mes 30 augustus 2018

In Herenthout is dinsdagavond een man licht gewond geraakt na een schermutseling onder vrienden. Een ruzie tussen twee vrienden op de Markt in Herenthout escaleerde waarop één van hen, een 34-jarige man, een mes boven haalde. Volgens de eerste vaststellingen werd het slachtoffer niet bewust neer gestoken, maar liep hij een snijwonde op toen hij tijdens de schermutseling geraakt werd door het mes. De onderzoeksrechter heeft de 34-jarige man aangehouden voor slagen en verwondingen. (JVN)