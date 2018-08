Maatregelen tijdens heraanleg tuin Driane 27 augustus 2018

De firma Groencreatie Tops start op woensdag 29 augustus met de heraanleg van de tuin van Driane. Om de veiligheid te kunnen garanderen, gelden enkele maatregelen. Er is een parkeerverbod voor de parkeerplaatsen in de Molenstraat over het ganse perceel langs Driane en voor alle parkeerplaatsen op de site Driane. Daarnaast is het verboden om de in- en uitgang in de Molenstraat te gebruiken en is het voetpad volledig afgesloten voor de afbraak van de tuinmuur.





De uitvoeringstermijn bedraagt 20 werkdagen, al dan niet aaneensluitend. (WDH)