Lezing over Red Star Line in Herenthoutse Bib Migratie is van alle tijden, laat je onderdompelen in de geschiedenis van de massale Europese migratie per stoomboot richting het beloofde land. Jurgen Geyselings

19 februari 2019

12u54 0

Donderdagavond 21 februari dompelen ACV Herenthout, Beweging.net en de Herenthoutse Bibliotheek iedereen onder in de vorige eeuw. Meer bepaald richting de periode waarin miljoenen Europeanen, voor een kwart van Joodse afkomst, de oversteek maakten richting het beloofde land, richting Amerika en Canada.

Luciele Hamelaer, gids in het Red Star Line Museum te Antwerpen, komt in de Herenthoutse bibliotheek vertellen over deze periode van massale Europese migratie. Het bijwonen van de lezing is volledig gratis, na inschrijving via chris.drijbooms@acv-csc.be of in de bib van Herenthout.