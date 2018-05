Leerlingen maken nieuwe folder voor opvangcentrum 05 mei 2018

Het VOC in Herenthout, het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, kan uitpakken met nieuwe folders. De flyers werden gemaakt door leerlingen van het 7de jaar Meerkleurendruk van de Talentenschool in Turnhout. Vrijdag trokken de leerlingen naar het opvangcentrum om de folders te overhandigen.





"Toen de vraag kwam vanuit VOC kostte het weinig moeite om de leerlingen warm te maken voor het project", zegt schooldirecteur Saskia Michielsen. "We besloten de flyer gratis te drukken en te schenken. Zo kunnen er werkingskosten uitgespaard worden voor het opvangcentrum. We vinden het belangrijk om voor de leerlingen projecten te vinden die hen raken en motiveren. Dat werkt veel motiverender dan enkel oefeningen te maken in de les."





(JVN)