La Taperia enige Kempische nieuwkomer in Bib Gourmand Wouter Demuynck

08 november 2018

19u58 3 Herenthout Tapasrestaurant La Taperia van chef-kok Peter Cambré en zijn partner Ellen Geerts is de enige Kempische nieuwkomer in de Bib Gourmand Benelux 2019. In de Bib Gourmand, samengesteld door dezelfde inspecteurs als die van de Michelingids, staan enkel zaken met een driegangenmenu voor maximaal 37 euro.

Tapasrestaurant La Taperia aan de Nijlensesteenweg is de enige nieuwkomer in de Antwerpse Kempen en vervoegt daarmee Au Comptoir (Gierle), Amu (Turnhout) en Signatuur (Hoogstraten), die al eerder in de gids waren opgenomen. Het is inmiddels vijf jaar geleden dat chef-kok Peter Cambré en zijn partner Ellen Geerts La Taperia openden. Dat Peter Cambré voor een exotischer concept koos, is niet toevallig. Cambré heeft immers een flink stuk van de wereld gezien.

“Ik ben jarenlang kok geweest in de rock ‘n roll- en wielerwereld”, vertelt Peter Cambré. “Zo ben ik kok geweest voor de crew van U2, Bon Jovi en Robbie Williams. Daarna heb ik gekookt voor wielerploegen Lotto en BMC. In die periode ging ik ook mee naar de Vuelta. Daar ben ik veel met chefs in contact gekomen. Ik was direct verkocht aan het concept van tapas.”

Vijf jaar later pronkt Peter Cambré met zijn zaak in de Bib Gourmand, dat de beste restaurants bundelt waar je een driegangenmenu kan eten voor maximaal 37 euro.

“We hebben onze tapas iets Belgischer gemaakt, want de traditionele tapas zijn niet aan het grote publiek besteed. We spelen ook in op de seizoenen - tijdens de zomer brachten we bijvoorbeeld mosselen in tapasvorm. Ik wil wel benadrukken dat je hier niet per se 37 euro moet uitgeven. Ook voor pakweg 25 euro kan je je buikje hier rond eten”, aldus Cambré, die erg tevreden is met de erkenning. “We hadden er wel op gehoopt, want we wisten dat we in aanmerking kwamen omdat een klant ons had voorgedragen. Nu komt het erop aan om dat niveau te blijven volhouden. We willen uiteraard in die gids blijven staan.”