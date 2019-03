Kleuters en juffen De Luchtballon in pyjama naar school voor Bednet Jurgen Geyselings

15 maart 2019

“Ketnet en MNM roepen samen iedereen op om op vrijdag 15 maart deel te nemen aan de 4de Nationale Pyjamadag. Zo kunnen we de kinderen die les volgen volgens het Bednet-systeem een hart onder de riem te steken”. Met die oproep kwam kleuterjuf Karen Keirsmaker van Kleuterschool de Luchtballon uit Herenthout op de proppen. Een boodschap die door de ouders en door de kleuters gesmaakt werd. Op vrijdagmorgen verscheen bijna de ganse meute op school in hun pyjama, inclusief de kleuterjuffen. Bednet helpt kinderen die niet de mogelijkheid hebben om door langdurige ziekte de lessen bij te wonen. De organisatie zorgt ervoor dat deze kinderen toch de kans krijgen om de lessen bij te wonen via de PC, en dit volledig gratis. Zo lopen de leerlingen geen achterstand op en blijven ze in contact met hun klasgenootjes.

Vorig jaar kwamen leerlingen uit meer dan 1400 scholen in pyjama naar school.