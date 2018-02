Kinderen leren veilig naar school fietsen 24 februari 2018

02u30 0 Herenthout De gemeente Herenthout heeft een nieuwe verkeerseducatieve route (VERO) geïntroduceerd, deze keer een route voor fietsers. Eerder werden er al wandelroutes voorgesteld. Hiermee wil de gemeente en provincie kinderen leren om veilig naar school te fietsen.

Wie de blauwe VERO-route volgt kan met de fiets leerrijk naar school rijden, starten kan aan basisschool 't Klavertje in de Vonckstraat in Herenthout. Een verkeerseducatieve route is een vaste uitgestippelde route in een schoolomgeving langs verkeerssituaties die leerrijk zijn voor kinderen. Je kan ze te voet of met de fiets afleggen. De kinderen moeten wel voldoende fietsvaardig zijn om op straat te fietsen. "Via onze gemeentelijke website kan iedereen een handleiding downloaden van de drie verschillende routes", zegt schepen van Mobiliteit Maurice Helsen. "We hadden eerder al twee wandelroutes ingevoerd, maar we merken toch dat er ook veel kinderen met de fiets naar school rijden, daarom hebben we ook een fietsroute geïntegreerd in onze gemeente. Hiermee willen we de kinderen aanmoedigen om met de fiets naar school te komen en zo de verschillende verkeerssituaties te leren kennen en begrijpen." Wie de routes al wandelend wil afleggen kan starten aan de scholen 't Klavertje, De Luchtballon en Klim-op. (MVBO)