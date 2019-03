KFC Herenthout organiseert ken-je-dorp quiz Jurgen Geyselings

11 maart 2019

Vrijdag staat in de kantine van KFC Herenthout aan de Bergense Steenweg de jaarlijkse ‘Ken-Je-Dorp’ Quiz op het programma. Een unieke quiz met enkel vragen over Herenthout. De presentatie van de avond is in handen van Herenthout-kenner bij uitstek Jef Aerts. Jef neemt het roer over van oud-burgemeester Patrick Heremans die jaren instond voor het opstellen van de vragen en de presentatie van de quiz. Jef won meermaals de quiz in het verleden. Nu Jef wegvalt bij zijn team ligt de weg voor de andere teams open om met de hoofdprijs te gaan lopen vrijdagavond. Het belooft een spannende en amusante avond te worden in de nieuwe kantine van KFC Herenthout.