Ketel vat vuur in frituur 21 juni 2018

02u55 0

De brandweer moest gisterochtend uitrukken naar een brand in een frituur aan de Nijlensesteenweg in Herenthout. Een frietketel had er vuur gevat. Wat precies de oorzaak was van die brand, was gisteren niet duidelijk. Het incident veroorzaakte een grote rookontwikkeling. De frietketel raakte beschadigd door de vlammen, de rest van de frituur liep rook- en waterschade op. Boven de frituur bevindt zich een flat, maar daar woont niemand. Een evacuatie was daarom niet nodig. (JVN)