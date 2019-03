Kankerprof Swinnen, zelf papa van kankerpatiënt, brengt zijn verhaal in GOC Ter Voncke te Herenthout Jurgen Geyselings

13 maart 2019

Landelijke Gilde en Bibliotheek Herenthout organiseren op donderdagavond om 20u in GOC Ter Voncke een voordracht door Professor Johan Swinnen, een ervaren kankeronderzoeker aan het Leuvens Kankerinstituut. Aan de hand van foto’s en filmfragmenten neemt Swinnen zijn publiek mee op zijn weg naar Compostela en schetst hij hoe het kankeronderzoek een lange tocht aflegt.

Zeven jaar geleden werd Professor Swinnen zelf geconfronteerd met de vreselijke ziekte. Bij zijn zoon Pieter werd een hersentumor vastgesteld. Johan beloofde toen om van Leuven naar Compostela te lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. Intussen heeft hij deze tocht achter de rug. Zijn voordracht inspireert en brengt hoop onder het motto “Als we echt willen, kunnen we veel bereiken”.

De inkom is volledig gratis. Zowel de vrije giften als de opbrengst van de drank gaan naar het Leuvens Kankerinstituut. De Herenthoutse Bibliotheek verzorgt tijdens de avond een boekenstand over het onderwerp, en er is een mogelijk tot aankoop van de boeken ‘De Lange Tocht’ en ‘Post voor Compostela’.