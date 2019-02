Jeugddienst Herenthout gaat op zoek naar enthousiaste animatoren voor zomerse speelpleinwerking Jurgen Geyselings

27 februari 2019

15u47 0

Heb je zin in een ongelooflijk leuke speelpleinzomer bij SpeelPleinWerking Herenthout? Schrijf je dan als de bliksem in als animator. Via www.herenthout.be/animator kan je je kandidatuur voor een wervelende vakantiejob in het stoetersdorp doorgeven. Speelpleinwerking wordt georganiseerd voor alle jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar. De activiteiten hebben plaats op en rond de terreinen van het gemeentelijk sportcentrum ‘t Kapelleke.