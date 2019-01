Jef Aers en Stefan Laenen winnen Cultuurprijs 2018 met ‘Herenthit’ Kristof Baelus

23 januari 2019

17u13 0 Herenthout In GOC Ter Voncken werden de jaarlijkse culturele en jeugdprijzen uitgereikt. Jef Aerts en Stefan Lanen kaapten de Cultuurprijs 2018 met hun boek Herenthit.

De trofee van Verdienste 2018 was gericht aan Marcel Geeraerts. Hij stichtte twaalf jaar geleden in de schoot van toneelgezelschap Crescendo de jongerentheaterbende Poco. Ook op zijn 80ste woont hij nog regelmatig repetities en feestelijkheden bij.

Met ‘Gepimpte elektriciteitskasten’ kon jeugdatelier Matsijs rekenen op de Jeugdduim 2018. Voor de Week van de Amateurkunsten injecteerden ze een creatieve stroomstoot in Herenthout omdat kunst en kleur er een heel jaar door zou moeten zijn en niet enkel twee dagen op een jaar.

De Cultuurprijs 2018 was weggelegd voor schrijversduo Jef Arts en Stefan Laenen met hun ‘Herenthit’. In hun boek vertellen ze het verhaal van de Herenthoutse popgeschiedenis. Ook brachten ze rond hun zoektocht naar al deze unieke verhalen twee uitverkochte voorstellingen in de Sint-Gummaruskerk.

“We zijn zeer blij met deze prijs. We moesten het opnemen tegen Clamotte Rock, wat een sterke tegenkandidaat was”, zegt Stefan Laenen. “Wij hebben slechts de rode draad doorheen de verhalen aangebracht maar eigenlijk heeft de muziek gewonnen. De Cultuurprijs 2018 is geen trofee voor ons boek maar voor al de muzikanten en zanger van de afgelopen decennia in ons dorp.”