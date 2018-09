Infovergadering buurtbos aan 't Kapelleke 07 september 2018

De laatste decennia is het belang van bos voor de gezondheid sterk gestegen. Het aantal recreanten die ontspanning zoeken in het bos is fenomenaal toegenomen. Voor deze gebruikers is Bosgroep Zuiderkempen vzw gestart met een nieuw project: 'Buurtbossen' - kleinere boscomplexen of kleine bosjes in een woonwijk, dicht bij de dorps- of stadskern of in het midden van een industrieterrein. In deze buurtbossen kunnen de mensen zich komen ontspannen, even op adem komen om dan vol inspiratie door te gaan met hun druk leven.





Om zo'n buurtbos zo goed mogelijk te laten voldoen aan de noden van omwonenden wil Bosgroep Zuiderkempen vzw de buurtbossen inrichten in samenspraak met de omwonenden. Op deze wijze kunnen de noden van de buurt zo goed als mogelijk geïntegreerd worden in de inrichting van het buurtbos. Tijdens een infovergadering krijg je de mogelijkheid om je visie te geven op de inrichting van het buurtbos aan 't Kapelleke. Iedereen die graag in het bos aan 't Kapelleke vertoeft, is welkom op 18 september om 19.30 uur in het Buurthuis te Bergense Steenweg 55 (ingang Lindelaan). (WDH)