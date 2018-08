Inbreker chirolokalen is amper 16 jaar 04 augustus 2018

De politie in Geel heeft gisterochtend twee verdachten geklist voor een inbraak even voordien in de chirolokalen in Stelen. Eén van de vermoedelijke inbrekers is amper 16.





De inbraak in de lokalen in Stelen gebeurde vrijdagnacht rond 2 uur. "Het was een alerte buurman die gewekt werd door het lawaai van een stukgeslagen raam. Uit zijn woning zag hij hoe onbekenden met zaklampen in de lokalen schenen. Hij aarzelde niet en verwittigde onmiddellijk de politie", vertelt korpschef Dirk Van Aerschot.





De politie snelde ter plaatse, maar kon niemand meer aantreffen. Tijdens een zoekactie in de omgeving merkte één van de interventieploegen een verdachte persoon op. De agenten konden uiteindelijk twee verdachten oppakken. Het gaat om een 19-jarige man uit Rijkevorsel, en een 16-jarige jongen uit Herenthout. "Deze feiten bewijzen nogmaals het belang om verdachte zaken onmiddellijk te melden op het algemeen noodnummer 101", aldus nog Van Aerschot. (JVN)