In Herenthout gestolen BMW zwaar beschadigd teruggevonden in Nederland:

“De schade is enorm en loopt tot in de duizenden euro’s” Jurgen Geyselings

27 maart 2019

In de nacht van donderdag op vrijdag 15 maart werd aan de Ristenstraat in Herenthout een zwarte BMW M5 gestolen op de oprit voor een woning. Dankzij een Facebook-oproep werd op zaterdag 16 maart de desbetreffende wagen teruggevonden in het Nederlands-Limburgse stadje Echt.

“De BMW werd aangetroffen op de parking van een Jumbo-warenhuis. De wagen werd door de daders herleid tot één grote puinhoop. Ze zorgden ervoor dat het apparaat waarmee de wagen opgespoord kon worden als eerste vernietigd werd.” vertelt Yince Van Saet, dochter van de eigenaar “Verder werden onder andere de middenconsole, gps en motorcomputer ontvreemd uit de wagen. De schade is enorm en zal oplopen tot in de duizenden euro’s.”

Om de dieven in de val te lokken monteerde de politie een camera en chip aan de BMW. Tevergeefs, na enkele dagen bleek het dat de wagen roerloos op de Nederlandse parking bleef staan. Van de daders dus geen spoor, de politie vermoedt dat de wagen gebruikt werd bij een plofkraak of overval. Sinds gisteren is de wagen terug beschikbaar gesteld voor de eigenaars.