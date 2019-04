Huis van het Kind in Herenthout krijgt extra subsidies toegekend Jurgen Geyselings

10 april 2019

20u13 2 Herenthout Sinds een tweetal jaar organiseert men in De Kinderclub van Herenthout gedurende de schoolweken op vrijdag de SpeelBabbels. Tijdens schoolvakanties is De Kinderclub echter volle dagen geopend waardoor er geen ruimte beschikbaar is voor de wekelijkse SpeelBabbel. De Herenthoutse ‘Kinderclub’ is een onderdeel van overkoepelende organisatie ‘Huis van het Kind’.

Het dossier voor de uitbreiding van de SpeelBabbel tijdens schoolvakanties in wijkhuis ’t Lindehofke te Herenthout werd onlangs geselecteerd voor het project ‘IKEA Fonds voor kinderen en opvoeding’ van de Koning Boudewijnstichting waardoor er een financiële injectie van 4500 euro verkregen werd. Met deze subsidie kan de Herenthoutse Kinderclub onder andere extra vrijwilligers vergoeden en spelmateriaal en meubilair aankopen voor de organisatie van de SpeelBabbels in ’t Lindehofke. SpeelBabbels zijn wekelijkse ontmoetings- en speelmomenten voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders. Door ook in het wijkhuis een SpeelBabbel te organiseren, beogen ze bij de Kinderclub om de drempel naar de SpeelBabbel te verlagen en een bredere instroom te bevorderen. Bovendien bieden ze extra speelmomenten aan tijdens langere schoolvakanties.

Al jaren kan men bij Loket Kids & co terecht met allerlei vragen over het aanbod aan kinderopvang in Herenthout. Door deze dienstverlening onder te brengen in het ‘Huis van het Kind’ erkent Kind & Gezin het loket als een ‘Lokaal Loket Kinderopvang’ waardoor er voortaan een jaarlijkse subsidie van 1400 euro verkregen wordt. Een bijkomende voorwaarde is dat alle aanvragen dienen te geregistreerd te worden, zodat Kind & Gezin de nood aan kinderopvang in Herenthout in kaart kan brengen.