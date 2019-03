Herenthoutse scholen openen knotsgekke carnavalweek Jurgen Geyselings

01 maart 2019

16u44 0

Feest in Herenthout! Vandaag werd in Herenthout het startschot gegeven van de carnavalperiode. De Herenthoutse scholen kregen één voor één bezoek van Prins Marc II en zijn gevolg. Alle kleuter- en basisscholen stonden in het teken van een groots feest met confetti, slingers en polonaises.

Iedereen haalde zijn gekste outfit uit de kast, zowel de leerlingen als de leerkrachten. Kleuter- en basisschool De Luchtballon zette een grootse carnavalparty op poten en de leerlingen van zowel de scholen Klim-op als ‘t Klavertje trokken in stoet door het Herenthoutse dorpscentrum.

De weergoden waren de kinderen goed gezind. Het zonnetje was ver te zoeken, maar op een druilerige dag als deze was iedereen al blij dat de regen achterwege bleef tijdens de kindercarnavalstoet vanmiddag.