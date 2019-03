Herenthoutse oppositiepartij Gemeentebelangen: “Cultuurzaal op site Verheyen moet er komen” Jurgen Geyselings

18 maart 2019

11u11 0 Herenthout De plannen voor een nieuwe cultuurzaal op de site Verheyen in Herenthout blijven de gemoederen beroeren. Vorige week raakte bekend dat buurtbewoners beroep aantekenden tegen de vergunning. Gevolg: 1 à 2 jaar uitstel of zelfs finaal de stekker eruit. “Dit project moet doorgaan. Voor cultuurminnnend Herenthout”, zegt oppositiepartij Gemeentebelangen, dat de site in de vorige legislatuur aankocht.

Op 20 december vorig jaar leek de kogel door de kerk. De provincie Antwerpen verwierp het laatste beroep tegen de gemeentelijke vergunning voor de cultuurzaal op de site Verheyen. Tot bleek dat twee buurtbewoners opnieuw beroep hadden aangetekend. “We moeten nu alle opties bekijken”, zei burgemeester Stijn Raeymaekers (Eenheid) vorige week. “We zijn informatieve gesprekken gestart met zaal Lux als eventueel alternatief.”

Zaal Lux

Gemeentebelangen (GBL), de partij van oud-burgemeester Patrick Heremans en nu op de oppositiebanken, vindt de piste-Lux lachwekkend. “Daar zouden ook mobiliteits- en overlastproblemen zijn.”

GBL pikt de kritiek van meerderheidspartij Eenheid niet. “Zij klagen de mobiliteit rond de site Verheyen aan aan, maar er bevinden zich op minder dan 5 minuten ruim 100 parkeerplaatsen. En voor de fietsers staan overdekte fietsenstallingen op de plannen.”

Ook de “verzwegen uitgaven” die Eenheid aanhaalt, zijn GBL een doorn in het oog. “Het lastenboek was steeds openbaar. Dat de extra kosten die er later zouden bijkomen niet in het lastenboek staan, hebben we altijd openlijk gezegd. Toch is dat net waar de huidige bestuursploeg en S.A.M.E.N. zo hard op hameren.”

Cultuuravonden

“Een vaste podiumzaal zorgt voor cultuuravonden, maar ook voor evenementen van sport- en jeugdverenigingen. Cultuurminnend Herenthout heeft nood aan de voortzetting van het project”, besluit GBL.

