Herenthoutse kinderen vieren carnaval Jurgen Geyselings

05 maart 2019

14u38 0

Na de karnavalstoet op zondag en het verkleed bal op maandag is het op dinsdag in Herenthout de beurt aan de allerskleinsten. Peer Stoet organiseert in GOC Ter Voncke en in de hier vlak naast opgestelde feesttent een groots kinderkarnaval. De Prins en zijn dansmariekes zorgen voor een optreden en de dj draait de allerleukste plaatjes voor de kinderen. In Herenthout zijn ze nog lang niet uitgevierd. Zondag trekt de stoet nog een laatste keer door het centrum van het dorp. Daarna worden alle maskers voor een jaartje opgeborgen in het Stoetersdorp.