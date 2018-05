Herenthout is 'Hartveilige Gemeente' 08 mei 2018

Herenthout heeft de laatste maanden inspanningen geleverd om een 'Hartveilige Gemeente' te worden en dat heeft geloond. Op de opendeurdag van brandweer en Rode Kruis Herenthout kon het label van 'Hartveilige Gemeente' voor Herenthout overhandigd worden. In de gemeente zijn er twee automatische externe defibrillators (AED): een aan Sportcomplex 't Kapelleke en een bij de Groep van Assistentiewoningen Driane. Een derde wordt binnenkort geplaatst aan het gemeentehuis. Daarnaast volgde een deel van het gemeentepersoneel begin maart de eerste van een reeks opleidingen reanimatie en AED-gebruik. Eind april was de rest van de gemeente aan de beurt. In het najaar wordt de cursus opnieuw georganiseerd. Bovendien heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 'Hartveilige Gemeente' met het Rode Kruis afgesloten voor een periode van twee jaar.





(WDH)