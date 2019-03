Herenthout gaat vangkooien plaatsen in strijd tegen zwerfkatten Jurgen Geyselings

12 maart 2019

De gemeente Herenthout heeft zo pas een nieuw zwerfkattenproject gelanceerd. “We hopen dat we op deze manier het zwerfkattenprobleem in ons dorp aan banden kunnen leggen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Michel Van Hoof. Wie problemen ondervindt, kan dat melden aan de milieudienst. “Deze dienst zal dan vangkooien komen plaatsen. Zodra het dier gevangen zit in, kan de melder dan de technische dienst van de gemeente verwittigen. Zij zullen dan zo snel mogelijk het dier ophalen. Er wordt dan nagekeken of het een wilde of een tamme kat is.”

Wilde, gezonde katten worden gesteriliseerd of gecastreerd en nadien terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. Tamme katten worden terug bij de eigenaar bezorgd. Wordt de eigenaar niet gevonden, gaan de katten naar mevrouw Gwen Claeys die de katten 15 dagen een thuis zal geven. Meldt de eigenaar zich intussen niet dan worden de katten aan het dierenasiel Unco-Jerry te Westerlo ter adoptie aangeboden.

Telkens er een vangactie plaatsvindt, worden de omwonenden hierover geïnformeerd en zullen er signalisatieborden geplaatst worden. Hierdoor kan voorkomen worden dat een huiskat in de val loopt. Er werd tevens ook een Facebookpagina ‘Zwerfkattenproject Herenthout’ opgericht waar je alle info over de gevangen katten terug kan vinden.