Grote drukte voor brandweer zone Kempen tijdens weekenddag Kristof Baelus

02 maart 2019

18u08 0 Herenthout Het was een drukke op zaterdag voor de brandweerkorpsen zone Kempen. Zo woedde er in Herselt een grote brand waar enkele korpsen ter plaatse kwamen, ook moest er een oliespoor van wel tien kilometer lang gereinigd worden.

Brandweer zone kempen post Grobbendonk, Herenthout en Westerlo werden omstreeks 11.30 uur opgeroepen voor een grote uitslaande woningbrand op Achter de Wereld in Herselt. Hier kwamen drie ploegen van post Herenthout ter plaatse.

Even na de middag moest brandweer zone Kempen post Herentals ter plaatse komen in Herenthout voor het reinigen van een oliespoor van enkele kilometers lang. Het oliespoor liep van Itegem tot in Herenthout. Door de brand in Herselt waren de ploegen in Herenthout niet beschikbaar.

Tijdens de werken, uitgevoerd door het kops van Herentals kwamen ook de ploegen van Herenthout weer aan in de kazerne na een helse opdracht.