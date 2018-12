Gratis wifi op openbare plaatsen Kristof Baelus

13 december 2018

14u23 0 Herenthout Om gratis wifi te installeren in gemeenten zal de Europese Commissie maar liefst 120 miljoen euro vrijmaken. Zo’n 8.000 gemeenten in heel Europa kunnen hierdoor gratis wifi aanbieden aan hun inwoners en toeristen. Herenthout krijgt 15.000 euro.

In België hebben 338 gemeenten zich ingeschreven, waaronder 184 Vlaamse. Herenthout is één van de verkozenen en krijgt hiervoor maar liefst 15.000 euro.

Het geld zal worden gebruikt om wifi-hotspots te installeren. Via deze weg zal de gemeente gratis wifi aanbieden in openbare gebouwen of op openbaar domein. Het gemeentebestuur moet wel nog beslissen om welke locaties het exact zou gaan.