Gratis publiciteit voor Herenthoutse verenigingen Jurgen Geyselings

02 april 2019

Op verschillende invalswegen richting het centrum van Herenthout staan sinds kort bannerframes opgesteld. Het gaat om de Bouwelse Steenweg, Bevelse Steenweg, Itegemse Steenweg, Wiekevorstse Steenweg, Nijlense Steenweg, Herentalse Steenweg en de Doornstraat.

Op deze manier neemt de gemeente afstand van de eerder rommelige nadars die in het verleden werden gebruikt. Het gebruik van de frames door de verenigingen is gratis maar moet wel aangevraagd worden. De gemeentelijke diensten zorgen voor de plaatsing en de verwijdering van de desbetreffende banner. De voorwaarden in verband met de grootte van de banners en meer info vind je op www.herenthout.be/banners of via het Loket Vrije Tijd op het gemeentehuis.