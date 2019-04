Gemeentebestuur wil pand vlakbij Zaal Lux kopen:

“Capaciteit aanzienlijk optrekken” Jurgen Geyselings

03 april 2019

20u14 1 Herenthout Het gemeentebestuur van Herenthout heeft een optie genomen op de aankoop van het pand aan Markt 21, vlakbij Zaal Lux. De achterliggende parking grenst aan de veel te smalle brandgang, die Zaal Lux momenteel beperkt wat betreft aantal bezoekers. “Zo hopen we de capaciteit te verhogen.”

Nu blijkt dat de eventuele start voor de bouw van de nieuwe podiumzaal op de site Verheyen voor twee jaar in de wachtkamer zit, zoekt het gemeentebestuur oplossingen.

Sinds een aantal weken is geweten dat buurtbewoners van site Verheyen beroep aantekenden tegen de komst van de podiumzaal. “Een uitstel van misschien wel twee jaar voor de start van de werken, dat wil zeggen dat het ongeveer een viertal jaar zal duren vooraleer de geplande podiumzaal en bijhorende gebouwen toegankelijk zullen zijn voor de Herenthoutse verenigingen”, vertelt burgemeester Raeymaekers. “We kunnen de verenigingen niet langer in de kou laten staan. Daarom onderzoeken we andere pistes in het dorp. Zo kwamen we bij het pand aan de Markt 21, niet toevallig vlakbij podiumzaal Lux in het centrum.”

Goedgekeurd op raad

Dat Stijn Raeymaekers en zijn partij (Eenheid) Zaal Lux als alternatief voor de geplande podiumzaal op de site Verheyen zien werd eerder al bekendgemaakt. Op de gemeenteraad van maandag 1 april kwam Raeymaekers met het voorstel om het pand op de Markt van Herenthout aan te kopen. Na enig overleg tussen alle raadsleden stemde de hele gemeenteraad toe deze piste verder te bewandelen.

“We hebben reeds een optie genomen op het pand, dat te koop staat. Nu gaan we alles in het werk stellen om tegen de volgende gemeenteraad op maandag 6 mei ons aankoopvoorstel in orde te hebben”, geeft Raeymaekers mee. “Met deze eventuele aankoop kunnen we de brandveiligheid in de zaal een pak groter maken. De grond achter Markt 21, ligt pal tegen de brandgang naast zaal Lux. Die brandgang, een smalle koker, is momenteel de spelbreker voor de capaciteit van de podiumzaal.”

Bij oppositiepartij GBL bekijkt men de aankoop net ietsje voorzichtiger. “We zijn blij dat er gezocht wordt naar een snelle oplossing voor de verenigingen”, reageert Patrick Heremans, oud-burgemeester en mede grondlegger voor de site Verheyen “Maar hiervoor kan in onze ogen de 1ste en 2de verdieping van site Verheyen gebruikt worden zoals initieel voorzien. Dit is perfect mogelijk en staat los van de vergunningsbetwisting of zou daar in elk geval van losgekoppeld kunnen worden. De aankoop van Markt 21 is uiteraard interessant. Dit zal allicht de enige manier zijn om op relatief korte termijn een podiumzaal ter beschikking te kunnen hebben. Op lange termijn blijft GBL evenwel geloven in de keuze voor site Verheyen. Deze koppeling tussen Huis Driane en de Sint-Gummaruskerk biedt tal van mogelijkheden naar de toekomst toe.Het pand van Markt 21 zou in onze ogen perfect aangekocht kunnen worden als definitieve locatie voor het jeugdhuis, dat momenteel nog steeds in een huurpand gevestigd is. Daarbij is investeren rond zaal Lux op dit moment ook een risico, vermits het pand nog steeds in privéhanden is en het bestuur geen enkele invloed heeft op eender welke beslissing van de eigenaar.”

Tot 400 bezoekers

Zonder aanpassingen aan de brandgang mogen er momenteel amper 189 mensen de zaal binnen bij een evenement. Wanneer de houten schutsels tussen de brandgang en aanpalende grond verwijderd worden, zoals jongstleden bij een concert wordt de capaciteit opgetrokken tot een kleine 400 bezoekers. Mocht de gemeente de grond ernaast kunnen aankopen en de nooduitgangen van de zaal aanpassen, dan zal dit aantal nog een flink stuk de hoogte ingaan. Het exacte aantal bezoekers dat de zaal binnen mag, wordt vastgelegd door een keuring van de brandweer.

De heren van MinC vzw, een organisatie die sinds kort instaat voor een nieuwe reeks concerten in de zaal, juichen de aankoop alvast toe. “Voor ons, als concertorganisator, is het omhoogbrengen van de capaciteit van de zaal een enorm interessant gegeven. Hoe groter de capaciteit, hoe meer interesse van de grotere groepen om op ons podium te staan. We zijn enorm blij dat er werk gemaakt wordt van de veiligheid in Zaal Lux”, klinkt het bij MinC-lid Joeri Van Elst.

Het gelijkvloers van Markt 21 is sinds de bouw ervan, een tiental jaar geleden, nooit gebruikt. Het gaat om een leegstaand pand van om en bij de 34 meter lang.

Verenigingen



“De perfecte locatie om op te splitsen in verschillende ruimtes en deze dan ter beschikking te stellen van Herenthoutse verenigingen. Ik spreek dan over onder andere Jeugd Atelier Matsijs en de fotoclub”, glundert Raeymaekers. “Ik zie in de aankoop van dit pand enkel een win-win situatie. De verenigingen blijven niet langer op hun honger zitten. Ze zullen veel vlugger, dan op de site Verheyen, hun intrek kunnen nemen in de gebouwen. Tevens helpen we de organisatoren van evenementen in Zaal Lux met de aankoop van dit gebouw en achterliggende grond om meerdere bezoekers toe te laten in de toekomst. Misschien is dit wel een eerste, zeer belangrijke stap om verder te gaan dan enkel Markt 21. Zaal Lux zelf aankopen? Het zou alle problemen van de site Verheyen zomaar eens kunnen uitvegen”, besluit de burgemeester.