Gemeente wil leegstand aanpakken en kernwinkelgebied opwaarderen Kristof Baelus

31 januari 2019

16u52 0 Herenthout Gemeente Herenthout wil de leegstand in hun kernwinkelgebied aanpakken. Hiervoor zijn reeds enkele maatregelen uitgewerkt die moeten bijdragen tot een opwaardering wan het kernwinkelgebied.

Een eerste maatregel die reeds geruime tijd in voege is moet het mogelijk maken dat handelaars die een commerciële activiteit willen uitbaten in Herenthout en hiervoor een winkelpand huren of kopen binnen het kernwinkelgebied aanspraak kunnen maken op een subsidie.

Een tweede maatregel werd in net leven geroepen voor Herenthoutse handelaars die met hun bestaande commerciële activiteit verhuizen van buiten naar binnen het kernwinkelgebied. Zij kunnen een subsidie verkrijgen die 80% van de door de eigenaar of uitbater bewezen kosten bedraagt die nodig zijn om de verhuis te realiseren. Er is een maximumsubsidie voorzien van 10.000 euro. Beide maatregelen kunnen ook gecombineerd worden.

“We willen hiermee het kernwinkelgebied aantrekkelijk maken en de leegstand verminderen. In onze gemeente is er niet minder leegstand dan elders maar we willen het maximum uit onze panden halen. Het vorige gemeentebestuur nam de start reeds op zich, wij zullen dit verder opvolgen en uitbouwen”, zegt Maurice Helsen, schepen van Lokale economie. “De premie met betrekking op de verhuis is tot stand gekomen mede dankzij de Vlaamse Overheid. Zij nemen ook een deel van de kosten op zich.”

Het kernwinkelgebied van gemeente Herenthout strekt zich uit tussen de Botermarkt en Bouwelse Steenweg 3, Markt, Molenstraat, Vonckstraat en de Jodenstraat.

Op de eerste maatregel deden reeds enkele mensen beroep, ook de tweede maatregel kwam er niet voor niets. Onlangs kreeg de gemeente een eerste aanvraag binnen om gebruik te maken van de ‘verhuispremie’.