Gemeente weert zwaar verkeer 20 februari 2018

02u42 0 Herenthout In het centrum van Herenthout geldt vanaf nu een tonnagebeperking voor vrachtwagens boven 5,5 ton, een maatregel die het centrum aangenamer moet maken. De borden worden momenteel nog geplaatst.

"In ons centrum zagen we een stijgende trend van vrachtverkeer", zegt schepen van Mobiliteit Maurice Helsen (CD&V). "Herenthout ligt vlak bij de op- en afritten van de E313 en als daar file is, komt al het verkeer langs de gewestwegen maar neemt het vaak ook de gemeentewegen." De belangrijkste aanleiding van de tonnagebeperking was vooral het uitblijven van de invoering van het vrachtroutenetwerk waarbij zwaar vervoer via gewestwegen naar autosnelwegen wordt geleid. "De vrachtwagens nemen vaak de makkelijkste weg, maar eigenlijk hebben wij in ons centrum vooral smalle wegen dus is het er voor de vrachtwagens moeilijk rijden." Met deze tonnagebeperking zet de gemeente in op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. De situatie wordt na 1 jaar geëvalueerd. (MVBO)