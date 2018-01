Gemeente toegetreden tot BE-Alert 20 januari 2018

Het lokaal bestuur van Herenthout is onlangs toegetreden tot het alarmeringsplatform BE-Alert. Zo kan het bestuur zelf op een snelle, efficiënte en zeer doelgerichte manier de nodige aanbevelingen communiceren bij een (lokale) crisissituatie, bijvoorbeeld naar de bewoners van een bepaalde straat, wijk of zone.





Online invullen

De gemeente roept al haar inwoners op om te surfen naar www.be-alert.be en hun gegevens online in te vullen.





Zo ontvang je in noodsituaties berichten via je gsm of vaste telefoon. De informatie wordt enkel gebruikt voor boodschappen in noodsituaties. (WDH)