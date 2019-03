Gemeente schakelt Duivenbond in om overlast in te dijken Jurgen Geyselings

12 maart 2019

17u12 0 Herenthout Wilde duiven maken het al lange tijd te bont in het centrum van Herenthout, met tal van klachten tot gevolg. Het bestuur probeerde al verschillende methoden uit om de overlast in te perken maar zonder resultaat. Het lokale bestuur roept nu de hulp van de Duivenbond in.

De Duivenbond zal de overlast aanpakken op een effectieve en diervriendelijke manier meldt het gemeentebestuur. Vanaf deze maand plaatst de Duivenbond fuiken en duiventillen met lokvogels op de daken van het gebouw ‘Verheyen’ in de Molenstraat, GOC Ter Voncke in de Vonckstraat en het gemeentehuis op de Bouwelsesteenweg. De gevangen duiven zullen minstens twee maal per week uit de fuiken gehaald worden en aansluitend worden ondergebracht in duiventillen. De duivenbestrijding zal in geen geval gebeuren door het afschieten van de desbetreffende duiven.

De gevangen duiven met een ring rond de poot zullen door de Duivenbond terug bij de eigenaar geplaatst worden en de niet-geringde exemplaren worden eigendom van de Duivenbond zelf. Voor het materiaal dat er nodig zal zijn bij de operatie-duivenbestrijding stelt het gemeentebestuur de benodigde materialen ter beschikking.