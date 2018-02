Gemeente huldigt eerste publieke laadpaal officieel in 16 februari 2018

Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2.500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan. Het eerste exemplaar in Herenthout, aan de Bouwelse Steenweg 10, werd op 26 januari 2018 ingehuldigd in het bijzijn van burgemeester Patrick Heremans en schepen van leefmilieu Herman Dom.





