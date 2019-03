Geduld van de Herenthoutenaar wordt op de proef gesteld. “Project nieuwe Herenthoutse Podiumzaal voor minstens 1 jaar in de wachtkamer geplaatst.” Jurgen Geyselings

15 maart 2019

13u08

De inwoners van Herenthout wachten al vele jaren op een nieuwe podiumzaal en zullen nog langer moeten wachten. Het lokaal bestuur werd immers recent op de hoogte gebracht van een nieuwe beroepsprocedure tegen de vergunning voor de splinternieuwe podiumzaal die er zou komen aan de Molenstraat te Herenthout. Het zou gaan om de verbouwing van de vroegere winkel Verheyen met aanpalend magazijn tot culturele infrastructuur, het bouwen van een fietsenstalling en de exploitatie van een polyvalente zaal voor toneelstukken, muziekvoorstellingen en tal van andere activiteiten. “Eind vorig jaar kwam het toemalige gemeentebestuur met het nieuws naar buiten dat er eindelijk een vergunning verkregen werd voor de opbouw van site, op voorwaarde dat er geen beroep aangetekend werd natuurlijk. Dit laatste is dus uiteindelijk toch gebeurd.” benadrukt burgemeester Raeymaekers.

Wat Zaal Lux betreft zit alles nog in een prille fase, dus moeten we voorzichtig zijn met onze uitspraken. Stijn Raeymaekers - Burgemeester Herenthout

Door omwonenden werd een beroepsprocedure opgestart bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In dit beroep wordt de vernietiging gevraagd van de vergunning voor de ganse site Verheyen, dit kan leiden tot een oponthoud van de werken met een termijn van 1 à 2 jaar. Het lokaal bestuur zal in de komende weken inhoudelijk verder standpunt innemen omtrent deze beroepsprocedure en over het project zelf. Zelfs het afblazen van deze site zou tot de mogelijkheden behoren nu het gemeentebestuur andere pistes onderzoekt. “Ondertussen zitten we niet stil, zo zijn we informatieve gesprekken opgestart om de voor Herenthout zoveel betekenende Zaal Lux te onderzoeken als vervanger voor de site Verheyen. Een fantastische zaal met zoveel geschiedenis, en met een unieke ligging,” vertelt Raeymaekers, “Wat de Lux-piste betreft zit alles nog in een prille fase, dus moeten we voorzichtig zijn met onze uitspraken naar de buitenwereld toe, we willen niet te vroeg juichen.”

Het is al lang geen geheim meer dat het huidige gemeentebestuur serieuze bedenkingen heeft bij financiële haalbaarheid van de grote projecten die gedurende de vorige legislatuur op poten werden gezet. De hierbovengenoemde site Verheyen is hier één van samen met de site Serneels, waar onder andere de brandweer en de gemeentelijke technische diensten ingepland werden. Het huidige bestuur is volop bezig met het uitwerken van haar meerjarenplan dat eind 2019 moet klaar zijn.