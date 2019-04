Gabriëls Sophie (Herenthout) verschijnt op Open Vld-lijst bij de komende verkiezingen Sophie Gabriëls, dochter van gewezen Herenthouts burgemeester Roger Gabriëls en ondertussen zelf gemeenteraadslid voor GBL Herenthout, werd door Open Vld gevraagd om zich op 26 mei kandidaat te stellen voor de Vlaamse Verkiezingen. De ambitieuze Herenthoutse ging op dit voorstel in. Jurgen Geyselings

05 april 2019

09u47 0

Het was Open Vld niet ontgaan dat politieke nieuwkomer in Herenthout een prachtige score neerzette bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Sophie Gabriëls: “ Ik was verrast en in zekere zin ook vereerd dat Open Vld mij vroeg om mee te dingen naar de stem van de kiezer. Het getuigt er toch van dat ze potentieel zien in mij. Ik heb geen moment geaarzeld. Het is voor mij al lang duidelijk dat Open Vld de partij is die best aansluit bij mijn eigen visie. Ik kreeg het van thuis uit mee, zowel mijn ouders als grootouders waren ondernemers, echte doeners dus. Ikzelf heb ook een eigen schoonheidszaak. Ook het positieve verhaal en de ‘goesting’ van Open Vld spreekt mij aan.”

“Het is de eerste keer dat ik dit doe en wil zeker mijn strepen verdienen vanop die achtste opvolgersplaats. Ik ben er kalm onder, maar wel erg gemotiveerd. Deze keer is het om mijn partij te steunen, maar als ik het goed doe, wie weet wat er dan binnen enkele jaren mogelijk is. Mijn vader zal vast ook nuttige tips voor me hebben. Burgemeester van Grobbendonk Marianne Verhaert (2de op de kamerlijst) en Martine Taelman – dé politieke naam in de Kempen, die de lijstduwer van de opvolger is op de Vlaamse lijst- zijn beide goede kennissen van me. We zullen zeker samen de vrouwelijke troefkaart trekken om de Kempen samen een stem te geven. Zij hebben al veel ervaring, zowel met politiek als met campagne voeren, ik kijk er eigenlijk naar uit om samen op pad te gaan”, besluit de Herenthoutse kandidaat.

Sophie heeft drie specifieke thema’s waar ze op inzet. Als mama van twee zoontjes vindt ze maatregelen die pro het gezin zijn zeer belangrijk; als onderneemster vindt ze ondersteunende maatregelen voor de economie doorslaggevend en tenslotte draagt ze veiligheid hoog in het vaandel. Ze zetelt sinds kort in de Neteland-Politieraad om daar alvast haar steentje bij te dragen.