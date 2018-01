Forse rookontwikkeling bij brand in woning 24 januari 2018

In een woning in de Koestraat heeft het gisterenochtend gebrand. Het vuur zou ontstaan zijn aan een boekenkast in de living, maar de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brand zorgde voor een grote rookontwikkeling maar de brandweer had alles snel onder controle. Er geraakte niemand gewond, maar de woning liep heel wat schade op. (WDH)