Fanfare brengt eerbetoon aan slachtoffers van Joegoslavische burgeroorlog Jurgen Geyselings

10 april 2019

14u59 0 Herenthout Zaal Lux in Herenthout zal komend weekend in het teken staan van de jaarlijkse Palmenconcerten van Koninklijke Fanfare Sint-Pieter Herenthout. De fanfare brengt een eerbetoon aan de slachtoffers van de oud-Joegoslavische burgeroorlog.

Op de jaarlijkse Palmenconcerten zal vooral muziek te horen zijn van componisten uit onze eigen regio. Dirigent van dienst is Jochen Van Laere, hij verzamelde muziekstukken over oorlog. Werken van onder meer Jelle Van Giel, Jan de Haan, Stijn Aertgeerts en Philip Sparke zullen aan bod komen.

Het voortdurende geweld tijdens de burgeroorlog die in Joegoslavië woedde tussen 1991 en 1999, vormt de rode draad door de Palmenconcerten. Het hoofdwerk is een pakkende evocatie van de oorlog die in de Bosnische stad Banja Luka zware verwoestingen aanrichtte.

Opmerkelijk bij Koninklijke Fanfare Sint-Pieter uit Herenthout is dat de solo’s dit weekend gespeeld zullen worden door een zus en haar twee broers, namelijk Marjan, Tars en Ben De Ridder. De Palmenconcerten gaan door op zaterdag 13 april om 19.30 uur en zondag 14 april om 19.00 uur in zaal Lux op de Markt van Herenthout.

Meer info vind je op http://www.kfsintpieter.be