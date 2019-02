Expo over religieus erfgroed strijkt neer in Herenthoutse Sint-Gummaruskapel Jurgen Geyselings

21 februari 2019

11u03 0 Herenthout Met de tentoonstellingsreeks ‘Hemel op Aarde’ brengen Kempens Karakter en Het land van Nete en Aa het verhaal van enkele religieuze gebouwen in de Kempen. Komend weekend staat de Torekeschool in de schijnwerpers.

De organisatoren duiken met de tentoonstelling de geschiedenis van de Sint-Gummaruskapel. Ze brengen de evolutie, van kerk over tekenschool en klas tot concertzaal in beeld. Neem gerust een kijkje in de ‘klas van toen’ of zet je neer voor een prachtig piano- en percussieconcert.