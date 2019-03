Donkere, dreigende wolken hebben impact op bezoekers van Herenthoutse carnavalstoet.

03 maart 2019

Op zondagnamiddag trok de Herenthoutse carnavalstoet al voor de 127ste jaargang door het dorpcentrum. Het weer was de stoeters alvast niet goedgezind gedurende zondagvoormiddag. Regen, wind en een grijze hemel, dat stond op zondagvoormiddag op het programma voor de Herenthoutse regio, en niets leek erop dat dit zou veranderen in de loop van de dag. “Hopen op een droge namiddag” klonk het bij menig stoeter. Stoeters die zich volgens traditie thuis, bij vrienden of op café voorbereidden op de hoogmis van het jaar voor de Herenthoutse carnavalsvierder. Iets na de middag kreeg deze stoeter waar hij op hoopte, het bleef grijs, maar de regen trok omstreeks de klok van 13u weg. Het enthousiasme was nog lang niet weg bij de deelnemers, integendeel het groeide alleen maar. Stoeten in een zomers weertje of gedurende een druilerige dag, het deert hen niet. De Herenthoutse stoet zal steeds uitgaan. Het feit dat het pas in de namiddag droger werd, bleek bij de toestroom van de toeschouwers, de mensen kwamen later opdagen. “Uiteindelijk liep het Herenthoutse centrum vol met 3500 toeschouwers.” volgens Peer Stoet voorzitter Gunther Nevelsteen.

Net voor de aanvang van de eigenlijke stoet troepen vele mensen samen aan het SToetSTandbeeld dat zich aan de Herenthoutse kerk bevindt. Het schepencollege, het bestuur van VZW Peer Stoet, carnavalisten en toeschouwers, ze tekenen allemaal present aan het SToetSTandbeeld. Tijdens een officiële huldiging krijgt Herenthout de titel van ‘Reuzenvriendelijke Gemeente’ toegewezen door Luc Ceulemans, voorzitter van Reuzen in Vlaanderen. Het Herenthoutse gemeentebestuur krijgt een plaket uit handen van Ceulemans, dit embleem zal in de toekomst een mooi plekje krijgen aan het SToetSTandbeeld. “Herenthout lijkt me wel het Aalst van de Kempen,” vertelt Ceulemans. “Met het opmerkelijke verschil dat enkel Herenthout zich de oudste van het land mag noemen.” Een uitspraak die op veel gejuich onthaald werd. Sinds 1992 trekt de Reus ‘Peer Stoet’ mee rond in de carnavalstoet. Het is een indrukwekkend bouwwerk, van bijna 4 meter hoog en om en bij 50 kilo zwaar. Ondertussen is de reus uitgegroeid tot het uithangbord van de Herenthoutse stoet.

Dansen, zingen en lachen zijn het motto van de Herenthoutse stoet. Meer dan 50 groepen, ongeveer duizend deelnemers en vele stoetwagens trokken door het centrum. Een allegaartje van gek uitgedoste individuen passeren de revue. Elke groep met zijn eigen dansje, zijn eigen optreden en zijn eigen humor. Prins Marc II staat vol overgave allerlei lekkers uit te gooien richting de massa rond zijn prinsenwagen. Dansende kabouters (GZN), een bende paters (XXX), een grote groep dansende koppels op fun-fare muziek, mooi uitgedoste acteurs uit Efteling-land Raveleyn (Kwiebedabbers), werkelijk alles komt aan bod bij Peer Stoet.

De prijs voor meest aanstekelijke carnavalsgroep gaat in deze editie naar de cowboys en indianen van OLB Uffalo’s. Een bende kameraden die zich volledig inleeft in de wereld van het Wilde Westen. De schrijnwerkers van dienst leverden prachting werk, een bouwwerk in de vorm van een echte Saloon overviel de toeschouwers. Deze gezellige, met acteurs volgepropte Saloon viert het binnenhalen van het goud, tot de welbekende Daltons roet in het eten proberen te gooien. Niet met deze cowboy-helden dit keer, de Daltons worden meesterlijk in de val gelokt en verdwijnen van het toneel. De overwinning wordt gevierd met een uitzinnig dansje, het feest kan beginnen in het Wilde Westen. Eind goed, al goed, Tournée general!

Na de stoet trekken de carnavalisten het Herenthoutse nachtleven in, meer dan waarschijnlijk tot in de vroege uurtjes. Morgen staat het Verkleed Bal op het programma en op dinsdag is het de beurt aan de allerkleinsten op het Kindercarnaval. Volgende week zondag 10 maart zal de stoet nog een laatste keer rondtrekken in Herenthout.

Alaaf, Alaaf, Alaaf...