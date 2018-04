Dan toch extra lening voor KFC Herenthout 17 april 2018

Op de Herenthoutse gemeenteraad werd gisteren beslist om KFC Herenthout toch een extra lening van 150.000 euro te verlenen voor de bouw van hun kantine. Dit in de vorm van een doorgeeflening die de gemeente aangaat bij de bank en zo doorgeeft aan de club.





"Dat is een nuloperatie die gunstig is voor beide partijen", zei gemeentelijk financieel directeur Ann Wiemeersch op de vorige vergadering. De meerderheid in de gemeenteraad stemde voor de doorgeeflening, de oppositie onthield zich. "De doorgeeflening is wel goedgekeurd, maar wij vinden dat het goedkoper en berekender kon", zei oppositieraadslid Sander Ooms (Eenheid). "Wij stemden onthouding omdat we de club mee wilden redden, maar de houding van de meerderheid hierin is schandalig."





Hiermee doelt hij op het feit dat schepen van Sport Herman Dom niet doorgaf aan de gemeenteraad dat de club al eerder vroeg om een hogere lening.





"De schepen vond niet dat hij hierin loog door het te verzwijgen, dat zijn leugens. Desalniettemin vinden wij het wel fantastisch dat de club nu nog verder kan bestaan." (MVBO)