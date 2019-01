Comedian Peter Hens debuteert binnenkort in Arenberg “Comedy voor kinderen is onontgonnen gebied” Kristof De Cnodder

12 januari 2019

10u36

Wie in zijn sector het gat in de markt vindt, heeft altijd een streepje voor. In die optiek gaat de Herenthoutse komiek Peter Hens (31) binnenkort spelen voor een tot nu toe onbediend comedypubliek: kinderen van tien tot veertien jaar. “Om me in te leven ging ik zelfs speciaal opnieuw naar de chiro.”

Op zaterdag 26 januari gaat Peter Hens’ zaalshow Rookie Comedy for Kids officieel in première in de Antwerpse Arenbergschouwburg. Voor Hens – die bij enige bekendheid geniet na zijn doortocht in het tv-programma Voor de Leeuwen – is het een nieuwe mijlpaal in zijn nog prille carrière. Mogen spelen in de Arenberg, het is toch nog net iets anders dan op de planken staan in de parochiezaal van Herenthout.

“Da’s waar”, beaamt Hens. “Ik speel weliswaar ‘maar’ in de kleine zaal van de Arenberg, maar ik weet nu al dat ik voor dat optreden zenuwachtiger zal zijn dan normaal. Voor elke comedian is de Arenberg een speciale locatie. Iedereen met een beetje naam in de Vlaamse comedywereld trad er al ooit op. Het is tof dat ik daar nu ook eens mijn kans krijg en tegelijk is het behoorlijk spannend.”

Vertel eens wat meer over Rookie Comedy?

Hens: “Het idee komt eigenlijk van comedy promotor Tom Bertels en cabaretier/regisseur Tim Goditiabois. Zij stelden vast dat er wel comedy werd gemaakt voor volwassenen en kleine kinderen, maar dat er eigenlijk niets specifieks was voor kinderen van tien tot veertien jaar. Daar wilden ze op inspelen en ze zagen in mij de geknipte man om zo’n soort show te brengen. Met ons drieën hebben we ongeveer een jaar lang gesleuteld aan de voorstelling, maar ik sta straks als enige op het podium.”

Een jaar voorbereiden is niet niks. Hoe komt het dat alles zo lang duurde?

“We kwamen in een ‘onontgonnen gebied’ en dan is het sowieso zoeken. Wat vinden kinderen van die leeftijd grappig? Waar zijn ze mee bezig? Om me in te leven ben ik rondvragen gaan doen in scholen, gaan babysitten bij kinderen uit de doelgroep en ben ik zelfs een paar keer opnieuw naar de chiro geweest. Nadien deed ik veel try-outs in scholen. Op basis van de reacties hebben we dan weer bijgeschaafd. Al is het niet altijd evident om die reacties juist te interpreteren. Zo speelde ik recent voor een klas uit het beroepsonderwijs en die leerlingen gaven amper een kick. Omdat er weinig respons kwam, maakte ik me zorgen, maar volgens de leraars was de stilte juist een goed teken. Ze hadden die klas blijkbaar nog nooit zo geboeid weten luisteren (lacht).”

En waarmee zijn tien- tot veertienjarigen tegenwoordig zo al bezig?

“Thema’s als verliefdheid of ruzie met de broer of zus zijn van alle tijden. Tegenwoordig komen daar dan zaken als gamen en GSM-gebruik bij. Dat blijkt een belangrijk discussiepunt binnen gezinnen. Daar speel ik tijdens mijn show – waar ouders evenzeer iets aan zullen hebben - dus op in. Ik wil het publiek op een ludieke manier een spiegel voorhouden, zonder een belerend vingertje op te steken.”

Je voelt niet de drang om maatschappijkritische humor te brengen.

“Dat doe ik ook niet als ik uitsluitend voor volwassenen speel. Wie ben ik om op het podium kritiek te geven op pakweg de regering? Zeker als beginnende komiek ga ik me daar niet aan wagen. En ik denk dat het eigenlijk nooit iets voor mij zal worden. Ik lach liever met zaken die voor mijn neus liggen, de erbarmelijke staat van mijn eigen voortuin bijvoorbeeld (knipoogt).”

Je stijl sluit dus meer aan bij pakweg Urbanus dan bij Geert Hoste.

“Inderdaad. Naar het schijnt noemde een journalist me ooit de ‘Urbanus van de Kempen’. Mooi, hé (lacht). Los van het feit dat Urbanus een veel grotere status heeft, zijn er bepaalde overeenkomsten. We brengen allebei volkse humor, zonder tegen zere schenen te stampen. En net als Urbanus breng ik regelmatig grappige liedjes op mijn gitaar. Ik heb mezelf gitaar leren spelen, dus ik speel niet zo ‘afgeborsteld’, maar ik heb de indruk dat de mensen dat juist geestig vinden.”

Je volgde nooit gitaarlessen en genoot geen artistieke opleiding. Waarom niet eigenlijk?

“Als jonge gast wou ik altijd al entertainen, maar ik zag er geen grote carrièremogelijkheden in. Ik ben in eerste instantie dan maar leraar lager onderwijs geworden. Het lesgeven op zich deed ik graag, maar al snel keek ik op tegen de administratieve rompslomp die er mee gepaard gaat. Bij mij werkte dat heel demotiverend. Na mijn vijf jaar durende loopbaan in het onderwijs ging ik aan de slag bij het evenementenbureau van een vriend. Sinds een jaar of drie combineer ik dat met optreden als komiek. Met die twee activiteiten samen kan ik financieel het hoofd boven water houden.”

Maar ooit wil je ongetwijfeld voltijds comedian worden?

“Klopt, daar moet ik niet over liegen. Ik heb ondertussen voldoende vertrouwen in mezelf om die droom ook hardop uit te spreken. Veel collega-beginners minimaliseren hun comedy-ambities. ‘Het is maar een hobby’, zeggen ze dan. Begrijpelijk, want als het uiteindelijk niet lukt om er je job van te maken, ga je af en dat doet niemand graag. Zelf ben ik intussen voorbij dat punt. Mijn deelname aan Voor de Leeuwen heeft iets in gang gezet. Hoewel het programma in de comedyscene eerder lauw werd onthaald, was het voor mij een gouden kans. Ik kon er een schat aan ervaring opdoen en hield er veel interessante contacten aan over. Het wakkerde ook een bepaald verlangen aan. Ik zie er misschien uit als een wat nonchalante je-m’en-foutist, maar met comedy ben ik tegenwoordig heel gedreven bezig.”

De première van Rookie Comedy is al uitverkocht. Voorlopig zijn er nog drie andere voorstellingen voorzien, waarvan één in de Arenberg, één in De Pinte en één in Gent. Meer info via www.livecomedy.be