Cheque van 1.000 euro voor VOC Neteland 27 april 2018

Het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC Neteland) in Herenthout heeft een cheque van 1.000 euro gekregen. Het centrum kreeg die uit handen van burgemeester Vera Celis (N-VA) en schepen van Milieu Bart Julliams (N-VA) in naam van de stad Geel. De stad Geel wil hierbij hun werking - die erop gericht is om op deskundige wijze (wilde) dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur - ondersteunen.











(WDH)