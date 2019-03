Carnavalstoet Peer Stoet in Herenthout maakt zich klaar voor tweede optocht nu zondag Jurgen Geyselings

08 maart 2019

10u05 0

De Herenthoutse carnavalisten trekken nu zondag voor de tweede en tevens laatste keer deze jaargang door de straten van het Stoetersdorp. Na het tegenvallende weer van vorige week hopen de Herenthoutenaren op een droge zondag. De Stoeters trekken in omgekeerde richting door het centrum ditmaal, zodat iedere groep op ieder plaatsje van de omloop zijn dansje, nummertje of act uitgevoerd heeft na beide zondagen.

Bij Peer Stoet in Herenthout staat de stoet in het teken van plezier en vertier, er wordt weinig tot geen spot gedreven met bekende en minder bekende personen. Het feit dat de stoet niet één grote rondtrekkende karavaan is, maar dat iedere groep om de 50 meter zijn optreden afwerkt maakt de Herenthoutse stoet uniek in zijn soort.

Vorige week zakten ondanks het gure weer toch meer dan 3000 bezoekers af richting de carnavalstoet. Deze zondag hoopt de organisatie op een evenaring of overtreffing van dit aantal. We duimen samen met Peer Stoet op een droge, aangename zondag!