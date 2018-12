Carlien Vermeiren wint Gouden Pen Kristof Baelus

10 december 2018

16u52 0 Herenthout Carlien wint De Gouden Pen op het Groot Dictee in de bib van Herenthout. Het dictee bestond uit twee proeven waarin telkens twee prijzen te winnen vielen.

Voor het klassieke dictee is De Gouden Pen gewonnen door Carlien Vermeiren, de boekenbon kon door Jens Vercammen in de wacht gesleept worden. Een tweede proef rond het langste woord werd gewonnen door Alex Vercammen, ook hij won een Gouden Pen. Sebastiaan Snyers kon in deze categorie zijn tweede plaats een boekenbon verzilveren.