Camera's in strijd tegen zwerfvuil 23 augustus 2018

02u37 0

Om het aanhoudend probleem van zwerfvuil, sluikstorten, overlast en vandalisme aan te pakken, keurde de gemeenteraad de plaatsing en het gebruik goed van tijdelijke vaste camera's in Herenthout. De technische dienst zal de camera's in de omgeving van risicoplaatsen, evenementen en grote volkstoelopen plaatsen. Dat gebeurt met naleving van de regels van de camerawet, de wet op het politieambt en de privacywetgeving. Zo kan de politie gericht toezicht houden en indien nodig onderzoeken wie sluikstort of overlast bezorgt. (WDH)