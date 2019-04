Burgemeester Raeymaekers (Eenheid) verwijt voormalige meerderheidspartij GBL financieel wanbeleid: “Gemeente stevent af op financiële zelfmoord!” Op de gemeenteraad van maandag 1 april had burgemeester Stijn Raeymaekers een duidelijke boodschap voor oppositiepartij GBL: de vele projecten die de partij in de vorige legislatuur aan de burger beloofde, blijken financieel niet haalbaar. Jurgen Geyselings

02 april 2019

12u10 1

Raeymaekers kwam met de naakte cijfers naar buiten die het schepencollege kon verzamelen betreffende de kosten voor de 3 grote projecten die momenteel in Herenthout vooropgesteld zijn. Als eerste kwam het ondertussen opgestarte en vermoedelijk tegen de zomer afgewerkte project van de nieuwe kinderclub aan bod. Hier werd oorspronkelijk een bedrag van 800 000 euro voorzien door het vorige bestuur. “Wanneer we nu aan het einde van de rit zitten, zal de kinderclub om en bij de 2 miljoen euro gekost hebben. Een meerprijs van 1,2 miljoen euro,” meldt de burgemeester.

Ook het project Verheyen kwam aan bod. Hier plande het voormalige gemeentebestuur een podiumzaal met bijhorende gebouwen die door de Herenthoutse verenigingen gebruikt konden worden. Ondertussen ligt dit project al geruime tijd stil en zal er vermoedelijk de eerste 2 jaar geen spade in de grond gestoken worden door beroep dat werd aangetekend door de buurtbewoners. Ze vrezen slachtoffer te worden van de overlast door de komst van een podiumzaal. “Hier werd oorspronkelijk door het vorige bestuur een bedrag van 500 000 euro voorzien voor de opbouw van de volledige site, ondertussen groeide dit bedrag al uit door tal van aanpassingen en kosten die leegstand met zich meebrengen tot 2,6 miljoen euro. Een meerprijs van 2,1 miljoen euro”, aldus de burgemeester.

Op deze manier stevenen we af op een financiële zelfmoord voor de gemeente! Burgemeester Stijn Raeymaekers

Ook de site Serneels aan de Itegemse Steenweg kwam aan bod. Hier voorzag men in de vorige legislatuur zowel de toekomstige gebouwen voor de technische dienst, de brandweer als een kledingmagazijn voor het stoetgebeuren in Herenthout. Een bedrag van 1,5 miljoen euro werd voor opgesteld in het verleden, ondertussen is gebleken dat er minstens 4 miljoen euro zal moeten opgehoest worden om de volledige site af te werken “Alweer een serieuze meerkost, namelijk 2,5 miljoen euro. Geen habbekrats”, besluit burgemeester Raeymaekers. “We zitten dus in totaal voor de drie projecten samen met een meerkost van 5,7 miljoen euro. Een regelrechte financiële zelfmoord voor onze gemeente!”. En GBL? Op een kanttekening van voormalig burgemeester Heremans na, zwegen die als vermoord. Wordt ongetwijfeld vervolgd!