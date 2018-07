Bouw van nieuw skatepark start in augustus 09 juli 2018

Op 1 augustus dit jaar start de firma Concrete Dreams met de aanleg van het nieuwe skatepark in Herenthout. Het unieke ontwerp is tot stand gekomen door een intense samenwerking met enkele skaters en ervaringsdeskundigen uit Herenthout. Het wordt dus een skatepark door en voor de Herenthoutse skatefanaten.





In het ontwerp zijn street-, bowl, vert- en minirampsecties aanwezig waardoor het uitdagend blijft voor skaters op alle niveaus, zowel beginners als voor fanatiekelingen.





De constructietechnieken zijn zo ver geëvolueerd dat bijna alle mogelijke vormen die men zich maar kan inbeelden, gebouwd kunnen worden in het skatepark.





