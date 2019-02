Black Box Revelation op Clamotte Rock Toon Verheijen

09u00 0 Herenthout Black Box Revelation. Dat is dé headliner voor de 23ste editie van Clamotte Rock. Tijdens het hemelvaartweekend (31 mei-1 juni) zullen overigens nog enkele mooie muzikale namen hun opwachting maken.

Elf jaar geleden stond Black Box Revelation als eens op een podium in Herenthout (Hooifeesten Festival) en nu keer de band terug als headliner van Clamotte Rock. Naast de hoofdact tekenen ook DE MENS, The Hellphonics en Shadow Crooks present. Zij vervolledigen de al eerder aangekondigde namen als DAAN, MY BABY en The Maverick Renegades. De dj-sets zijn van Shameboy, Praga Khan, Jan Vervloet en Omdat Het Kan Soundsystem. Het festival heeft nog 2 grote aankondigingen in het vooruitzicht.

Vorig jaar verkocht het festival op zaterdag uit. Tickets voor ‘vroege vogels’ zijn al de deur uit. Momenteel zijn er enkel nog gewone tickets te koop via www.clamotterock.be. De organisatie verwacht zo’n 5.000 bezoekers.