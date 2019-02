Bijna 2500 euro voor het goede doel dankzij ‘Huirtuit’-sweater van Lucky Bie! Bieke Tanghe, Lucky Bie voor de instagramwereld, een sportieve dame uit Herenthout maakt er een sport van om een centje in te zamelen voor het goede doel. Jurgen Geyselings

26 februari 2019

De lancering van haar zelf ontworpen Huirtuit-sweater was voor Bieke uit Herenthout een schot in de roos. Na eerder al ‘don’t worry, bike happy’-sweaters gemaakt en verkocht te hebben voor het goede doel was het tijd voor iets nieuws. De don’t worry, bike happy sweaters verkocht Bieke aan enkele vrienden en collega’s. Het hierbij ingezamelde geld ging naar Kom Op Tegen Kanker en Think Pink.

“Het gekke is dat ik wel in Herenthout woonachtig ben maar dat ikzelf helemaal niet van Herenthout afkomstig ben. Nog grappiger is dat ik al helemaal het dialect voor Herenthout, Huirtuit dus, amper kan uitspreken. We grappen er steeds over, mijn moeder en ik.” vertelt Bieke. “Na het maken van een testexemplaar plaatste ik een foto van de trui op de Facebookpagina Ge zaa van Huirtuit, en de trein was vertrokken.”

“De respons was enorm” gaat Bieke verder, “zeker wanneer de mensen uit het dorp te weten kwamen dat van de 25 euro die betaald werd de helft van het bedrag naar het goede doel doorgeschoven werd. Het was een win-win situatie, je had er niet alleen een leuke trui bij maar ook het goede doel werd gesteund, de ideale combinatie.”

Via Facebook verschenen er foto’s op vakantie in binnen- en buitenland, vanop festivals of gewoon van in hun eigen tuintje van mensen met de befaamde trui aan. Het delen van de foto’s werd een wedstrijd op zich. Dat de verkoop van de ‘HUIRTUIT’-sweaters een succesvol initiatief is, kunnen we afleiden uit het feit dat Bieke haar goede doelteller ondertussen het mooie bedrag van 2450 euro aangeeft. Centen die ten goede zullen komen van enerzijds Bike for Think Pink en anderzijds de Cliniclowns.

Dat Bieke sportieve uitdagingen zoekt zal ze nogmaals tonen in Tokyo, waar ze in 2020 zal deelnemen aan de marathon. “Maar eerst nog centen inzamelen, want ik ben er nog lang niet!” besluit Bieke.