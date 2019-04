Bestolen tijdens aanvaring met bovenburen Jurgen Geyselings

08 april 2019

Zondagnamiddag is in de Koestraat in Herenthout bij G.D. een flinke som geld uit haar portefeuille ontvreemd. De vrouw ging in de namiddag bij haar bovenburen aankloppen om te melden dat het er vrij rumoerig aan toe ging. Ze liet daarbij haar appartement slechts een klein ogenblikje onbewaakt achter, met grote gevolgen bleek later. Zondagavond bleek dat er 265 euro weg was uit haar portefeuille. G.D. vermoedt dat het geld gestolen werd op het moment dat ze aanklopte bij de bovenburen.

De politie werd op de hoogte gesteld van de diefstal, maar zonder enig bewijs zal G.D. hoogstwaarschijnlijk haar zuurverdiende centen nooit meer terug zien.